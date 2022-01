Gerüchte rund um Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red verneint

Das Forbes Magazin hat kürzlich über einen vermeintlichen Insider-Leak auf 4Chan berichtet, welcher neben zahlreichen Erweiterungs-Inhalten auch die Ankündigung der Next-Gen Version von "Cyberpunk 2077" zum Inhalt hatte. Demnach sollte die "Samurai Edition" zusammen mit dem grossen Update 1.5 im Februar angekündigt und wahrscheinlich im März herausgegeben werden. Daraufhin hat der Global PR Director bei CD Projekt Red Radek Grabowski dem Forbes-Autor Paul Tassi auf Twitter geantwortet: "this thing does not add up". Ob der ganze Bericht oder nur Teile davon "nicht zusammenpassen", wird sich im Februar zeigen.

Es wäre schade, wenn nichts an den Gerüchten dran wäre, denn die Berichte der Dataminer über das Update 1.5 klingen spannend und stehen teilweise schon länger im Raum. Folgende Inhalte sind im Gespräch:

verbesserte AI

neue UI

Garage

Frisör

Transmog System

Rebalancing des Loot-Systems

vier neue Waffen

New Game Plus

Appartement Anpassungen

Neue Gigs

mehr Textnachrichten von Judy und Panam

neuer Content in Pacifica

neue Quests in einer "Kampfzone" als mögliches Endgame

zwei neue Gangs, die um die "Kampfzone" streiten: die Bozos ("Clown-Psychos") und Slaughterhouse ("Faschisten-Psychos")

ein mit Gwent vergleichbares Mini-Spiel

"Cyberpunk 2077" ist das neue Action-Rollenspiel von CD Projekt RED, dem Entwickler der berühmten "The Witcher"-Serie. Inhaltlich spielt die Welt in einer düsteren utopischen Welt, in der Menschen durch mechanische Hilfsmittel "besser" wurden.