Crystar: Neues Action-RPG

NIS America kündigt "Crystar" für die Nintendo Switch an. Das Action-RPG von Entwickler FURYU CORPORTATION erscheint im Sommer 2022.

Von Trauer und Verzweiflung überwältigt wird Rei von Dämonen angesprochen, die ihr einen finsteren Vertrag anbieten: Sie soll als ihre Henkerin dienen und ihm Gegenzug erhält sie die Fähigkeit, ihre Schwester wiederzubeleben. Rei schliesst sich mit einer Gruppe Henkern zusammen, darunter Kokoro, Sen und Nanana, jede mit einzigartigen Fähigkeiten. Gemeinsam erkunden sie, was hinter den zersplitterten Seelen im Fegefeuer steckt. Letztendlich muss Rei mit den Dämonen um sich herum und in sich selbst ringen, während sie verzweifelt nach einem Weg sucht, ihre Schwester zu retten und mit ihr nach Hause zurückzukehren.

"Crystar" spielt in einer düsteren Welt, in der verlorene Seelen hausen und Tränen gewisse Mächte verleihen. Eine Reihe einzigartiger Charaktere steht zur Verfügung, deren Stärke genutzt werden kann, um wahnsinnige Horden von Specters und Revenants herauszufordern. Im Kampf müssen die Tränen aufgefüllt werden, so dass mit ihnen mächtige Wächter beschwört werden können. Wenn die Qualen besiegter Feinde zur Verzweiflung führen, können Tränen und Trauer zur Katharsis führen – aus dem Kummer kann neue Kraft geschöpft werden, die Angriffe und Rüstung verbessert.

Crystar ermöglicht dank der vier spielbaren Charaktere den einzigartigen Aufbau und Entwicklung jedes dieser Figuren.

Die wichtigsten spielbaren Charaktere

Rei , die Protagonistin des Spiels, die sich danach sehnt, ihre Schwester wiederzubeleben, die sie getötet hat.

Kokoro , eine Frau, die von Rache wegen des Verlusts des Mannes und des Kindes, die sie am meisten liebt, getrieben wird.

Sen , ein junges Mädchen, das im Fegefeuer für die Gerechtigkeit kämpft, an die sie glaubt.

Nanana, eine humanoide Rächerin, die von Rei besessen und von Geheimnissen umhüllt ist.

Jeder Charakter, ob spielbar oder nicht, trägt zu der rätselhaften Erzählung von Crystar bei.

Key-Features