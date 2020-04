Crysis Remastered über offizielle Seite geleakt

Über die offizielle Seite wurde jetzt tatsächlich "Crysis Remastered" für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch geleakt.

"Crysis Remastered", das schon mehrfach angedeutet wurde, wurde jetzt über die offizielle Seite geleakt. In den Meta-Daten der Seite wurden folgende Informationen entdeckt: "Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and - for the very first time - Nintendo Switch."

"Crysis Remastered" setzt also auf neue Grafik-Features, hochauflösende Texturen und Ray-Tracing. Weiterhin soll die Neuauflage für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Crytek dürfte bald mit der offiziellen Ankündigung daherkommen.