Conan Exiles: Video zum vierten Geburtstag

Nach rund einem Jahr im Early Access wurde "Conan Exiles" am 8. Mai 2018 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Folglich hat das Action-Adventure gestern seinen vierten Geburtstag gefeiert. Und genau zu diesem Anlass hat Funcom ein Video ins Netz gestellt:

Hier bekommen wir zwei Minuten lang ikonische Schauplätze aus "Conan Exiles" gezeigt und Stimmen der Macher gibt es natürlich auch zu hören. Außerdem wird ein großes Update angedeutet. Nähere Details dazu nennt man aber nicht, es darf also munter spekuliert werden.

Über Conan Exiles

"Conan Exiles" ist ein Online-Multiplayer-Survival-Spiel in den Ländern von Conan dem Barbaren – jetzt mit Reittieren und berittenen Kämpfen! Überlebe in einer wilden Welt, baue dein Königreich auf, und herrsche in brutalen Kämpfen und epischen Schlachten über deine Feinde.

Beginne mit nichts als deinen bloßen Händen, und schmiede das Vermächtnis deines Clans – baue alles von einer kleinen Hütte über riesige Festungen bis hin zu ganzen Städten. Du kannst mit Schwertern, Bögen und Belagerungswaffen in den Krieg ziehen und sogar die Kontrolle über riesige Avatare der Götter übernehmen und mit ihnen feindliche Städte in Schutt und Asche legen.

Erkunde eine weitläufige, nahtlose Welt voller Herausforderungen und Möglichkeiten. Jage Tiere für Ressourcen, töte Monster für Schätze, und entdecke tief unter der Erde die Geheimnisse uralter Zivilisationen.

"Conan Exiles" ist sowohl lokal als Einzelspieler als auch online in einem packenden Multiplayer-Modus spielbar.