Samsung kündigt Samsung Gaming Hub für CES 2022 an

Samsung hat den Samsung Gaming Hub als Präsentation für die CES 2022 angekündigt. Es handelt sich um eine mit dem Betriebssystem Tizen laufende Streaming-Plattform, die im Verlauf des Jahres für ausgewählte Samsung Smart-TVs erscheinen wird. Der Dienst startet mit etablierten Streaming-Diensten wie Geforce NOW und Google Stadia und soll nach und nach mit weiteren Anbietern ausgebaut werden.

Auch der Streaming-Dienst Utomik wird zum Start auf den Samsung-Geräten verfügbar sein. CEO und Gründer Doki Tops äußerte sich wie folgt über die Partnerschaft:

"Wir freuen uns, Utomiks Vorstoß in das Cloud-Gaming mit einer großartigen Partnerschaft mit Samsung zu starten. Es beginnt die Reise von Utomik in das Hybrid-Gaming und ermöglicht es Spielern, Spiele auf jedem Gerät zu spielen und nahtlos zu anderen Geräten zu wechseln, indem sie je nach Gerät und Kontext sowohl unsere intelligente Download-Technologie als auch Cloud-Gaming-Technologie verwenden."

Doki Tops; Utomik

Als mögliche zukünftige Partner für die Samsung-TVs gelten beispielsweise Microsoft's xCloud, PlayStation NOW und Shadow. Konkurrent LG führte für Smart-TVs in Vergangenheit bereits den Streaming-Dienst Geforce NOW ein.