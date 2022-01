CES 2022: HP präsentiert neue Gaming-Desktops

HP Inc. hat im Rahmen der CES sein neues Gaming-Lineup vorgestellt, darunter der OMEN 45L Desktop, der Victus by HP 15L Desktop und HPs erster konsolentauglicher OMEN 27u 4K Gaming Monitor. Darüber hinaus wurden die OMEN 16 und 17 Notebooks aktualisiert.

Der OMEN 45L Desktop bietet eine revolutionäre, patentierte CPU-Kühllösung, die sogenannte OMEN Cryo Chamber. Dieses Fach befindet sich bis zu 43mm oberhalb des Haupttowers und beherbergt einen 360-mm-AiO-Flüssigkeitskühler – dieser hält die CPU-Temperaturen unter Volllast um 6°C niedriger als ein identisches Modell ohne diese Funktion. Er funktioniert, indem er kältere Umgebungsluft von ausserhalb des Desktops ansaugt, um den Kühler zu kühlen, anstatt die Luft im Hauptinnenraum zu nutzen, die aktiv von der CPU, GPU und anderen Komponenten erwärmt wird. Der kürzlich vorgestellte OMEN 40L Desktop bietet Konfigurationsmöglichkeiten für Gaming-Bedürfnisse im Einsteiger- und mittleren Segment, jedoch ohne die OMEN Cryo Chamber4 und mit einem 120-mm-Lüfter weniger.

Weitere Merkmale des OMEN 45L Desktop

Maximale Leistung: Dank des maximalen NVIDIA GeForce RTX™ 3090 Grafikprozessors mit 24 GB GDDR6X-Speicher oder einer AMD Radeon™ RX 6700 XT mit der brandneuen Infinity Cache-Technologie werden virtuelle Welten zum Leben erweckt. Mit den neuesten Intel Core i9-12900K Prozessoren der 12. Generation oder den Octa-Core AMD Ryzen 9 5900XProzessoren , die beide mit Shin-Etsu MicroSi Extreme Thermal Paste beschichtet sind, läuft das Gameplay besonders flüssig. Das Modell verfügt über Windows 11.

Erstklassige Komponenten: Mit bis zu 64 GB HyperX DDR4 3733 MHz Arbeitsspeicher ist die parallele Nutzung von Spielen und einer Vielzahl von Apps problemlos möglich. Bis zu 2 x 2 TB WD Black M.2 PCIe NVMe SSDs sowie usätzliche Speicherunterstützung für 2 x 2,5" SATA SSDs und 2 x 3,5" SATA HDDs ermöglichen den schnellen Zugriff auf alle notwendigen Ressourcen. Der PC wird mit einem Cooler Master 80 PLUS Gold ATX-Netzteil mit bis zu 800W zuverlässig mit Strom versorgt. Sieben Cooler Master 120-mm-Lüfter mit Unterstützung für ARGB-Beleuchtung, die über den OMEN Gaming Hub gesteuert werden, halten das Innere kühl.

Einfaches Aufrüsten: Das Aufrüsten von Komponenten ist ohne Werkzeug über Front- und Seitenteile mit seitlichen Abdeckungsschlössern problemlos möglich. Das Gehäuse bietet ausserdem ein ATX-Motherboard, eine Grafikkarte mit drei Steckplätzen in voller Länge und ein ATX-Netzteil mit bis zu 200 mm Durchmesser.

Ultimative Kontrolle: Der OMEN Gaming Hub, mit dem leistungsstarke interne Funktionen wie Undervolting, Performance Mode, Network Booster und System Vitals genutzt werden können, ist vorinstalliert. Darüber hinaus bietet der Hub Zugang zu weiteren Funktionen wie Coaching, Rewards, Oasis Live und OMEN Light Studio.

Hochwertiges Gaming für jeden Lebensstil

Der Victus by HP 15L Desktop ist der erste Desktop der Victus Reihe und bietet ein kompaktes Design mit zwei Farboptionen in Mica Silver und Ceramic White sowie dem individualisierbaren RGB Infinity Mirror-Logo. Er bietet hervorragende Spieleleistung in der Maximalausstattung mit einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oder einer AMD Radeon RX 6600 XT Grafikkarte. Die neuen Intel Core i7-Prozessoren der 12. Generation oder die neuesten AMD Ryzen™7-Prozessoren der 5000G-Serie und bis zu 32 GB DDR4-RAM runden das Angebot ab.

Der OMEN 27u 4K-Gaming-Monitor ist der erste HDMI 2.1-Monitor von OMEN und gleichzeitig der erste Plug-and-Play-fähige Gaming-Monitor für Next-Gen-Konsolen. Der Monitor erfüllt den wachsenden Standard mit einer Bildwiederholrate von 1ms und bietet gleichzeitig 4K UHD-Gaming. Zu den erweiterten Funktionen gehören:

Spektakuläre Grafik: Die AMD FreeSync Premium Pro Technologie bietet eine niedrige Latenz mit einem breiten adaptiven Bildwiederholfrequenzbereich. Die IPS-Oxid-Panel-Technologie mit VESA Display HDR 400, DCI-P3 95 Prozent, 450 nits Helligkeit und echten 8-Bit-Farben ermöglicht dazu lebendige und farbenfrohe Spiele.

Bereit für Next-Gen-Konsolen: PS5- und Xbox Series X-Exklusivtitel werden über ein HDMI 2.1-Kabel in bester Optik mit Unterstützung für 4K16, 120 Hz und VESA Display HDR 400 wiedergegeben. Die Nintendo Switch wird ebenfalls mit ihren maximalen Spezifikationen unterstützt. Schnelles und einfaches Konsolenspiel wird durch die erstmals in einen OMEN-Monitor integrierten Lautsprecher weiter verbessert, so dass die Spieler direkt ins Spiel einsteigen können.

Entspannteres Spielen: Dies ist der erste OMEN-Monitor mit einem vierseitigen Mikro-Bezel-Design. Ausserdem ist er mit HP Eye Ease mit Eyesafe-Zertifizierung ausgestattet, um die Belastung der Augen beim Spielen zu reduzieren.

Die OMEN 16 und OMEN 17 Notebooks erhalten ein umfangreiches Upgrade mit den neuesten GeForce RTX 3070Ti und GeForce 3080Ti Laptop-GPUs. Ausserdem werden die Notebooks mit den neuesten Intel Core-Prozessoren der 12. Generation ausgestattet.

HyperX Portfolio

Die HP Gaming-Partner bei HyperX haben auf der CES ebenfalls einige spektakuläre neue Gaming-Produkte angekündigt, darunter das HyperX Cloud Alpha Wireless GamingHeadset mit bis zu 300 Stunden Akkulaufzeit.

