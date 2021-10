Call of Duty Black Ops: Cold War Saison 6

Die neue Saison von "Call of Duty" startet heute mit vielen neuen Inhalten für "Warzone" und "Black Ops Cold War". Ihr könnt nun das Finale von "Black Ops Cold War: Zombies" und den ultimativen Showdown zwischen Adler und Stitch erleben. In Verdansk bringt die neue Saison spannende Veränderungen mit sich.

Es werden wieder neue Operatoren an der Front eingesetzt. Alex Mason und Perseus’ Agent „Fuze“ haben einen actionreichen wie explosiven Auftritt in Saison 6. Wie in jeder Saison können sich die Spieler auch dieses Mal wieder über neue Waffen freuen, mit denen sie später auf Gruseljagd gehen können in dem Halloween-Spektakel „Es spukt…“. Das Event wird zwischen dem 19. Oktober und 2. November stattfinden.

In "Black Ops Cold War" werden neue Mehrspielerkarten das Schlachtfeld erweitern. Weiterhin werden „Verlassener“, das letzte Kapitel von "Black Ops Cold War: Zombies" und zusätzliche Zombies-Updates für grausigen Spaß mit den Untoten garantieren.

Neue kostenlose Inhalte in "Warzone" bieten neue Schauplätze, einen neuen Gulag und den Beginn des Übergangs eures Regiments zu einem neuen Clansystem.

Call of Duty: Black Ops Cold War