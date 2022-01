Bomb Rush Cyberfunk: Neuer Teaser-Trailer

"Bomb Rush Cyberfunk" wurde erstmals im Juli 2020 vorgestellt (unsere damalige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen) und weckte vor allem durch Look und Spielprinzip wohlige Erinnerungen an den Dreamcast-Klassiker "Jet Set Radio". Doch danach war in Bezug auf neues Material zu dem Spiel leider weitestgehend Funkstille, aber diese hat Entwickler Team Reptile mit einem frischen Teaser-Trailer nun beendet:

Das neue Material zu "Bomb Rush Cyberfunk" ist dabei zwar nicht sonderlich umfangreich, transportiert das betont lässige Spielgefühl aber wunderbar. Außerdem ist die zeitlos schöne Cel-Shading-Optik bereits in diesem frühen Stadium hübsch anzusehen.

"Bomb Rush Cyberfunk" hat noch keinen wirklichen Releasetermin, aber die Entwickler hoffen, dass der Titel Ende 2022 für Switch und PC veröffentlicht werden kann.