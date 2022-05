Insiderin teast mögliches Bloodborne Remake

Die PlayStation Insiderin Millie Amand hat mit einem Tweet Spekulationen über ein potenzielles Remake zu "Bloodborne" angeheizt. Gerüchte zu dem Soulslike-Titel über ein Remake oder Remaster für die PlayStation 5 gibt es bereits seit langem und häufen sich in letzter Zeit.

Amand fragte ihre Gefolgschaft auf Twitter augenzwinkernd, was diese sich aus vier Optionen am meisten für den Sommer-Showcase von PlayStation erhofft. Dabei entsteht der Eindruck, als verfüge sie über Insider-Wissen. Eine der Optionen ist ein Remake zu "Bloodborne".

Der Clou ist: Alle anderen Optionen zur Abstimmung lassen sich als äusserst wahrscheinlich ansehen. Diese waren neben "Bloodborne" Gameplay zu "Spider-Man 2", das Release-Datum zu "God of War" sowie der Reveal eines "The Last of Us"-Remakes. Dass die Chancen auf letzteres sehr gut stehen, berichteten wir euch an dieser Stelle.

Auch bei der 200. Folge von Sacred Symbols hat der IGN-Journalist Colin Moriarty die Gerüchteküche weiter angeheizt. Zu dem Thema sagte dieser selbstbewusst: "You haven't seen the last of Bloodborne, I'll tell you that."

"Bloodborne" von From Software wurde erstmals auf der Sony-E3-Pressekonferenz 2014 dem Publikum präsentiert.