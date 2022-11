Blood Bowl 3 terminiert

"Blood Bowl 3" wurde bereits im August 2020 angekündigt. Jetzt hat der Titel endlich einen konkreten Releasetermin.

So gibt Nacon bekannt, dass "Blood Bowl 3" am 23. Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheint. Die Switch-Fassung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

"Blood Bowl 3" ist verrückter, blutiger und aufregender als je zuvor und bedient damit sowohl die Fans des Universums als auch die von Strategiespielen. Zum Start wird das Spiel zwölf Teams mit je eigenem Spielfeld und Cheerleadern, einen Solo- und einen Mehrspielermodus sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten als in jedem anderen "Blood Bowl"-Spiel bieten.