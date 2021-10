Black Desert: Gruselige Halloween-Events

Pearl Abyss gab heute mehr Informationen über die "Black Desert" Halloween-Events bekannt, die am 14. Oktober auf PC und am 15. Oktober auf Konsole starten und bis zum 10. November andauern. Dieses Jahr hat sich das Entwicklerteam für einen Steampunk-Look entschieden und viel Süsses und Saures für die Abenteurer im Angebot.

Der verrückte Wissenschaftler Dr. Marni hat einen mysteriösen Schauplatz für Halloween geschaffen, wie gemacht, um Spielern einen Schauer über den Rücken zu jagen. In dem Geisterhaus gibt es eine furchterregende Quest, bei der Abenteurer den Teddy eines weinenden Kindes finden müssen. Auf ihrer Suche treffen sie auf so einige Geister und müssen Hindernisse in der Dunkelheit überwinden. Abenteurer steuern auch einen Schelmischen Jack, um mit Kisten zu interagieren, die den Teddy enthalten. Der Abschluss der Quest wird mit besonderen Würfeln belohnt, die für das Abenteuer des vorzeitlichen Schwarzgeists-Minigame genutzt werden.

Dr. Marnis mysteriöser Schauplatz bietet aber noch weitere Minispiele und Events, bei denen Event-Gegenstände und andere Belohnungen warten: