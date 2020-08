Microsoft, die Dlala Studios und Rare haben ein neues Behind-the-Scenes-Video zu "Battletoads" veröffentlicht, in dem die Entwickler auf die Helden des Spiels eingehen. "Battletoads" wird am 20. August 2020 für den PC (Steam, Microsoft Store) und die Xbox One erscheinen.

Die Beschreibung: "Wie die Originalspiele ist auch dieses neue Battletoads ein actiongeladenes Beat-Em-Up-Spiel. Eine einzigartige Fusion von Gameplay-Stilen, bei denen du nie weisst, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet! Dank spezieller Team-up-Moves und Gameplay-Elementen, die das Zusammenspiel betonen, ist Battletoads ein unvergessliches Erlebnis für drei Spieler- keine Kröte bleibt zurück! Jeder kann den Controller greifen und spielen, aber die vollständige Beherrschung jedes Levels erfordert viel Können und Geschick - so oder so, du wirst dich fantastisch fühlen, wenn du das nächste Level erreichst."