Focus Entertainment hat einen Releasetermin für "Atomic Heart" verkündet. Einen neuen Release Date Trailer hat man ebenfalls zu bieten.

So erscheint "Atomic Heart" am 21. Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Wir müssen uns also leider noch etwas in Geduld üben, kennen jetzt aber immerhin ein konkretes Datum.

"Atomic Heart" ist ein Action-RPG. Die Geschichte handelt von all den Dingen, die in der Realität der UdSSR hätten passieren können, aber nicht passiert sind. Die technische Revolution hat bereits stattgefunden, Roboter, das Internet, Hologramme wurden bereits erfunden, aber all diese Innovationen sind in die Atmosphäre des Kommunismus, Imperialismus und der Konfrontation mit dem Westen eingebettet. Der Protagonist des Spiels, ein sowjetischer KGB-Offizier im Sondereinsatz, landet während einer massiven Fehlfunktion des Roboterkontrollsystems in einem der Komplexe der Anlage 3826.