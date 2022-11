Gameplay aus Atomic Heart

Nach langem Warten wurde kürzlich bekanntlich ein Releasetermin für "Atomic Heart" verkündet (unsere zugehörige Meldung kann an dieser Stelle nachgelesen werden). Heute hat Entwickler Mundfish neues Gameplay für uns parat.

Hier bekommen wir über zehn Minuten lang einen Bosskampf aus "Atomic Heart" zu sehen. Dabei kracht und scheppert es teilweise ordentlich und es gibt zudem schicke Partikeleffekte zu bestaunen.

"Atomic Heart" ist ein Action-RPG. Die Geschichte handelt von all den Dingen, die in der Realität der UdSSR hätten passieren können, aber nicht passiert sind. Die technische Revolution hat bereits stattgefunden, Roboter, das Internet, Hologramme wurden bereits erfunden, aber all diese Innovationen sind in die Atmosphäre des Kommunismus, Imperialismus und der Konfrontation mit dem Westen eingebettet. Der Protagonist des Spiels, ein sowjetischer KGB-Offizier im Sondereinsatz, landet während einer massiven Fehlfunktion des Roboterkontrollsystems in einem der Komplexe der Anlage 3826.

"Atomic Heart" erscheint am 21. Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.