Assassin’s Creed Discovery Touren könnten für VR kommen

Ubisofts hat kürzlich die Discovery Tour zu Assassin’s Creeds neuestem Spiel "Valhalla" veröffentlicht, welcher wie immer einen hohen Grad an Immersion mit sich bringt. In Zukunft könnte es sogar noch eine ganze Stange realistischer werden: Ubisoft spielt nämlich mit dem Gedanken, die Discovery Tour für VR zu programmieren.

In einem Gespräch mit Techradar sagte Maxime Durand, dass eine VR-Version der Discovery Touren zwar sehr kompliziert sei, aber im Rahmen des Möglichen liegt:

“Creating the Discovery Tours is already quite a big challenge, and this would create a lot of very different challenges, but creatively we definitely could [create a VR experience].”