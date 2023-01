Apple Arcade im Januar 2023

Apple Arcade hat 2022 mehr als 50 neue Spiele und über 300 Aktualisierungen für bestehende Spiele-Hits veröffentlicht. Im neuen Jahr geht es ambitioniert weiter: Vier neue Arcade Originals werden im Januar erscheinen: Darunter ein neues Spiel "Pokémon"-Schöpfer.

Arcade-Originals

Episode XOXO (Pocket Gems)

Release: 6. Januar: "Episode XOXO" ist ein interaktives Erzählspiel mit einer ständig wachsenden Sammlung von Geschichten, in denen ihr euer eigenes Schicksal wählt und eure Geschichten mit Liebe, Romantik, Abenteuer und Drama auslebt. Das Spiel wird mit fünf Originalgeschichten ("Little Star", "The Royal Bachelor", "No Time For Love", "The Secret He Keeps" und "Road To Wonderland") starten. Weitere Geschichten sollen in künftigen Updates hinzugefügt werden.

Illustrated (Border Leap)

Release: 13. Januar: "Illustrated" lässt euch in wunderschöne Illustrationen und die Geschichten dahinter eintauchen. Jedes Puzzle beginnt mit einer Illustration, die als frühe Konzeptskizze dargestellt wird, gepaart mit den verborgenen Worten der Geschichte des Künstlers hinter seinem Kunstwerk. Mit jedem richtig platzierten Puzzle-Teil wird das Bild eingefärbt, während die Worte der Geschichte langsam enthüllt werden. Nach der Fertigstellung wird das vollfarbige Meisterwerk und die Geschichte als Einheit enthüllt.

Pocket Card Jockey: Ride On! (GAME FREAK inc.)

Release: 20. Januar: "Pocket Card Jockey" wurde ursprünglich auf dem Nintendo 3DS veröffentlicht. Gewinnt das Rennen auf der Pferderennbahn, indem ihr Karten mit aufeinanderfolgenden Zahlen in schneller Folge abräumt. Je mehr Karten ihr so abräumt, desto besser ist die Laune eures Pferdes. Während ihr euch auf zukünftige Rennen vorbereitet, könnt ihr Pferde züchten. Die Fohlen erben die Fähigkeiten der Pferdeeltern und wird euer neuer Partner auf der Rennbahn. Züchtet Generation um Generation, um die grössten und prestigeträchtigsten Pferderennen der Welt zu gewinnen.

Squiggle Drop (Noodlecake)

Release: 27. Januar: "Squiggle Drop" ist ein Puzzlespiel, bei dem Kreativität und Vorstellungskraft gefragt sind, um charmante Physikrätsel zu lösen. Ihr könnt über 100 Rätsel lösen, jedes mit mehreren und oft überraschenden Lösungsmöglichkeiten, und Belohnungen verdienen, um euer eigenes Squiggletown zu bauen. Ihr schaltet Gebäude, Kosmetika und verschiedene Upgrades frei, während ihr eure eigene Stadt erweitert.

Neue Inhaltsupdates

Wie üblich dürfen wir uns auch in diesem Monat über diverse Inhaltsupdates bereits erschienener Spiele freuen: "Angry Birds Reloaded" wird ein SciFi-MakeOver erhalten; "Grindstone" ein weiteres Biome und zusätzliche, neue Level; ""Jetpack Joyride 2" brandneue Story-Level und "Skate City" einen neuen "Pro Skate"-Modus für eine bereits bestehende Stadt.

Weitere Spiele welche diesen Monat Updates erhalten: "LEGO Star Wars: Castaways", "Zookeeper World", "What the Golf?", "Subway Surfers Tag", "Warped Kart Racers" und mehr...