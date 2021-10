Animal Crossing: New Horizons: Auf zu neuen Ufern

Das Inselleben in "Animal Crossing: New Horizons" wird noch vielseitiger. Das verspricht die aktuelle Ausgabe der "Animal Crossing: New Horizons Direct-Präsentation zu sehen ist.

Sie stellt eine ganze Reihe von neuen Inhalten, Erweiterungen und Zusatzoptionen vor, die ab dem 5. November, nach einem kostenlosen Update, für sie bereitstehen.

Mit dabei sind einige alte Bekannte aus der "Animal Crossing"-Serie, wie etwa der Barista Kofi, der im zweiten Stock des Museums ein Café eröffnet, oder der singende Käpten, der die Spieler mit seinem Boot zu unbekannten Inseln schippert. Außerdem eröffnen neue Shops auf Harveys Insel, unter anderem Smeraldas Wahrsager-Laden. Ihr könnt zudem neue Gemüsesorten anbauen. Und ihnen steht eine Vielzahl weiterer Gestaltungsoptionen zur Verfügung, um ihre Einrichtung noch individueller zu gestalten.

Über das kostenlose Update hinaus stellt die Videopräsentation auch erste Details und Bildmaterial zu "Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise" vor. Diese kostenpflichtige Erweiterung eröffnet euch die Möglichkeit, sich Karlotta und dem Team der Ferienhausagentur anzuschließen. Ihr bereist ein bezauberndes Archipel, auf dem ihr Ferienhäuser entwerfen und städtische Einrichtungen – wie eine Schule und ein Restaurant – einrichten könnt. Und während angehende Designer traumhafte Ferienhäuser für ihre Klientinnen und Klienten entwerfen, entdeckt ihr neue Möglichkeiten der Gestaltung und Personalisierung.

"Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise" erscheint am 5. November und kostet einmalig CHF 35.

Übrigens: Wer den neuen, kostenpflichtigen Mitgliederservice Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket abonniert hat, kann "Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise" gratis herunterladen und spielen, solange die Mitgliedschaft aktiv ist. Der Service beinhaltet alle Vorteile der aktuellen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft und weitere, wie etwa den Zugang zu Nintendo 64- und SEGA Mega Drive-Spielen. Eine Einzelmitgliedschaft für 12 Monate kostet CHF 51.90, eine Familienmitgliedschaft mit bis zu acht Accounts CHF 89.90 für 12 Monate.

Inhalte des Gratis-Updates

Das kostenlose Update beschert euch neue Einrichtungen und Charaktere. Zudem erhalten sie zusätzliche Unterstützung durch das Servicecenter und können neue Spielmechaniken nutzen.

Eine Auswahl der neuen Inhalte, die ab dem 5. November verfügbar sein werden

Kofi eröffnet das Café Taubenschlag: In einer Ecke des Museums darf Kofi das Café Taubenschlag eröffnen, sobald ihr Museumsdirektor Eugen einen Gefallen getan habt. Hier könnt ihr entspannt eine Pause einlegen und handverlesenen Kaffee genießen. Auch einige Inselbewohner laufen euch hier über den Weg. Über das amiibo-Telefon im Café kann man mit kompatiblen amiibo-Karten andere Bewohner einladen, um gemeinsam ein Käffchen zu trinken. Wer mag, kann sogar seine Freunde, die ebenfalls eine Kopie des Spiels besitzen, im Café Taubenschlag empfangen.

Eine Bootstour mit dem Käpten: Am Pier wartet Käpten, um gemeinsam mit euch zu einer der abgelegenen Inseln überzusetzen. Die Seemannslieder, die er euch dabei vorsingt, gehören natürlich mit zum Spaß. Wer weiß, was euch in der Ferne erwartet? Vielleicht Inseln mit einer geheimnisvollen, noch nie gesehenen Pflanzenwelt? Oder solche mit einer anderen Jahreszeit – oder überhaupt einer ganz anderen Tageszeit? Es gibt jedenfalls viel zu entdecken.

Gyroiden ausgraben: Konnten die Insulaner bisher nur Fossilien ausgraben, so finden sie jetzt auch Gyroiden, die sich im Boden verbergen. Jedes hat einen ganz individuellen Klang. Die Gyroiden können so umgestaltet werden, dass sie perfekt in die Umgebung passen.

Der offene Markt auf Harveys Insel: Unterstützt von seiner Freundin Trude erweitert Harvey seine Insel und lädt einige Shops dazu ein, sich an einem offenen Markt auf der Insel zu beteiligen. Ihr könnr Sternis spenden, um das Vorhaben zu verwirklichen, und so dafür sorgen, dass bekannte Inselbesucher wie Reiner, Aziza und Schubert eigene Läden eröffnen. Zudem bieten Rosina und Björn hier ihre Dienste im Umgestalten an, wodurch ihr Versionen von Gegenständen erhalter, die ihr selbst nicht herstellen können. Smeralda sagt in ihrem Zelt voraus, welche Art von Glück oder Unglück euch am jeweiligen Tag erwartet und Trude bringt den Spielern neue Frisuren bei.

Essen zubereiten: Neben den Anleitungen zum Basteln wird es jetzt auch Anleitungen zur Essenszubereitung geben. Wer auf seiner Insel zum Beispiel Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln oder Karotten anbaut, kann seine Feldfrüchte miteinander oder mit anderen Zutaten kombinieren und so leckere Mahlzeiten auf den Tisch bringen. Guten Appetit!

Zusätzliche Unterstützung im Inselalltag: Nook Inc. möchte Spielern, die sich für das Inselleben entschieden haben, noch mehr unterstützen! Deshalb gibt es neben Gruppengymnastik auf dem Festplatz und einem erweiterten Lager zu Hause nun auch Inselverordnungen, die Inselsprecher erlassen können. Durch diese Inselverordnungen kann unter anderem bestimmt werden, dass alle Inselbewohner schon früh auf den Beinen sind. Oder, dass das Unkraut langsamer wächst – und Inselbesitzer so ihr Eiland für eine Zeit unbesorgt verlassen können. Insgesamt kann man das Inselleben also noch besser an den eigenen Lebensrhythmus anpassen.

Zusätzlicher Spielspaß durch die kostenpflichtige Spielerweiterung

Über das Gratis-Update hinaus können Spieler ab dem 5. November die kostenpflichtige Erweiterung "Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise" nutzen, um ihr Inselleben um zusätzliche Aspekte zu erweitern. Als Mitglied im Team der Ferienhausagentur haben sie die Möglichkeit, Ferienhäuser für Dutzende von Charakteren zu entwerfen und ihre Design-Ideen von diesen bestaunen zu lassen.

Einige Erlebnisse, die das neue Add-on ermöglicht:

Mit Karlotta im Team der Ferienhausagentur arbeiten: Klientinnen und Klienten mit den unterschiedlichsten Wünschen an ihren Traumurlaub besuchen ein neues Ferienresort auf den verschiedenen Inseln des Archipels, dem Hauptsitz der Ferienhausagentur. Als Mitglieder des Agentur-Teams können Spieler mit einer Kundin, respektive einem Kunden, sprechen, individuelle Wünsche herausfinden, und dann ein Traum-Ferienhaus Wirklichkeit werden lassen.

Traum-Ferienhäuser gestalten: Wenn man einen geeigneten Ort für das Ferienhaus des Kunden oder der Kundin gefunden hat, geht es an die Inneneinrichtung und daran, die schon gelieferten Möbel passend zu platzieren. Während Spieler die Ferienhäuser gestalten, erlernet ihr weitere Design-Techniken: Ihr könnt Raumteiler, Säulen oder Theken einbauen, um die Räumlichkeiten aufzuteilen, passende Beleuchtung und Geräuschkulisse auswählen, die dem Raumdesign mehr Tiefe verleihen, und vieles mehr. Auch der Außenbereich der Ferienhäuser lässt sich frei gestalten. Der Stil der Ferienhäuser variiert je nach Kundschaft, und um deren zahllose Wünsche zu erfüllen, ist umfangreiches Fachwissen gefragt.

Umgestaltungen und Mitbewohner empfehlen: Je mehr Erfahrung die Spieler in Sachen Design sammeln, desto mehr Möbel stehen ihnen zur Verfügung und desto mehr Vorschläge können sie machen. Ihr könnt beispielsweise empfehlen, die Ferienwohnung mit anderen Möbeln umzugestalten. Ihr könnr sogar zwei Kunden oder Kundinnen vorschlagen, sich als Mitbewohner ein Ferienhaus zu teilen.

Öffentliche Gebäude entwerfen: Karlotta möchte auch die Insel, auf der sich die Ferienhausagentur befindet, ausbauen. Ihr könnt ihr dabei helfen, indem ihr leerstehende Gebäude zum Beispiel in eine Schule, ein Restaurant oder ein Café verwandeln.

Inspiration aus dem Netzwerk der schönen Häuser: Ihr könnr Fotos der von euch entworfenen Ferienhäuser aufnehmen und diese in ihrem Katalog speichern. Dieser wiederum lässt sich mit dem NookPhone über die spielinterne App „Netzwerk der schönen Häuser“ abrufen. Mit dieser App können sie auch auf den eigenen Ausstellungsraum zugreifen. Dort sind Beispiele von Planern und Planerinnen aus aller Welt zu sehen, die ihre Kreationen online gepostet haben – wer ihnen folgt, kann sich immer wieder neu von ihren Entwürfen inspirieren lassen. Um das Netzwerk der schönen Häuser nutzen zu können, ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich.

Mit amiibo mehr Kundinnen und Kunden einladen: Normalerweise suchen Spieler im Ferienresort nach Klientel, die ein eigenes Ferienhaus beziehen möchten. Wer aber ein amiibo aus der aktuellen "Animal Crossing"-Serie verwendet, kann seinerseits ganz bestimmte Klientinnen und Klienten einladen, um mit ihnen über ihre Pläne zu sprechen. So kann man mithilfe der amiibo sogar die Ferienhäuser prominenter Charaktere wie Melinda oder Nepp & Schlepp entwerfen.

Fertigkeiten auch auf der Heimatinsel nutzen: Fertigkeiten, die Spieler durch ihre Arbeit bei der Ferienhausagentur erworben haben, können sie auch auf ihrer Heimatinsel anwenden – zum Beispiel, um ihr eigenes Haus neu zu gestalten. Wenn sie ihren Inselbewohnern Souvenir-Pralinen von der Ferienhausagentur schenken, interessieren diese sich vielleicht ebenfalls für die Inselgruppe und die Ferienhäuser dort. Und eines Tages, wenn die Spieler selber erfahrene Designer sind, können sie auch Bewohnern auf ihrer Insel Renovierungsvorschläge unterbreiten.

Und das ist noch immer nicht alles an Neuigkeiten: Um den Inselbesuch noch aufregender zu gestalten, gibt es ab 5. November bei ausgewählten Händlern neue "Animal Crossing amiibo"-Karten der Serie 5, die die Kartenreihe um eine Auswahl von insgesamt 48 Charakteren, darunter solche, die noch nie als amibo oder amiibo-Karte zu haben waren, erweitert. Jedes amiibo-Kartenpaket wird separat erhältlich sein und jeweils 3 Karten enthalten. Die lebendig gestalteten amiibo-Karten lasen sich dann in "Animal Crossing: New Horizons" und anderen kompatiblen Spielen verwenden.

Auch der NookLink-Service, der im Rahmen der Nintendo Switch Online-App verfügbar ist, erhält am 5. November ein Update – und damit noch mehr spielinterne Gegenstände, die sich gegen gesammelte Nook-Punkte eintauschen lassen. Außerdem wird dann auch die neue „Inselzeitung“ erhältlich sein. Mit ihr bleiben Spieler über die täglichen Ereignisse auf ihrer Insel informiert. Außerdem erhalten sie Tipps für ihr Inseldasein aus dem Inselhandbuch und können das Netzwerk der schönen Häuser bequem über ihre Smart-Geräte nutzen.

Die Aktualisierung am 5. November wird das letzte große kostenlose Update für "Animal Crossing: New Horizons" sein. Aber mit ihr und "Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise" ist dafür gesorgt, dass die Fans der beliebten Reihe ihr idyllisches Inseldasein noch eine sehr lange Zeit genießen können.