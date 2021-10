Among Us im Dezember für Xbox und PlayStation

"Among Us" bekommt einen Release-Termin für die aktuellen Xbox und PlayStation Konsolen. Am 14. Dezember diesen Jahres könnt ihr den Online-Mehrspieler-Deduktionstitel auf den Konsolen spielen. Kauft ihr das Spiel für die PlayStation, gibt es auch "Ratchet & Clank" Skins, Tiere und Zubehör dazu. Der Preis ist der gleiche wie für die PC-Version, in der Schweiz bekommt man das Spiel in der Standardversion also für rund fünf CHF.

"Among Us" ist das am häufigsten runtergeladene Mobile Game im Jahr 2020. Es wird stets aktuell gehalten. So hat Innersloth Pläne geteilt, das Gameplay zu verbessern, eine fünfte Karte sowie einen neuen Spielmodus "Hide and Seek" einzuführen. Neben der digitalen Version wird man das Spiel auch in der Regalen des Einzelhandels finden können, auch in der Spezialedition "Crewmate Edition".