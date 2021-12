Among Us Crossover in anderem Indie Spiel

An Neuigkeiten zu Brawl-Plattformern mangelt es in letzter Zeit definitiv nicht. Während "Super Smash Bros." mit Sora einer seiner letzten Updates erhielt, zeichnet sich mit "Multiversus" ein neuer Smash Bros.-Konkurrent am Horizont ab. Weniger bekannt, aber ebenfalls spassig, ist der Brawl-Plattformer "Samurai Gunn 2". In einem aktuellen Update wird dem Spiel der Crewmate aus "Among Us" hinzugefügt.

In "Samurai Gunn 2" steht jedem Charakter ein Schwert und eine Schusswaffe zur Verfügung, welche pro Spielfigur einzigartig sind. Dabei legt der Plattformer ein hohes Spieltempo und eine gnadenlose Regelung vor: Wer getroffen wird, stirbt.

Innersloth baut für "Among Us" seine Crossover-Beziehungen kontinuierlich aus. Noch bis Ende des Jahres kann man sich in dem Detektivspiel als "Arcane"-Charakter verkleiden.