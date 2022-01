Franklin Easter Egg in GTA Online

GTA V Fans wissen, dass Franklin, eine der drei Hauptpersonen des Spiels, es nicht immer leicht im Leben hatte. Stets nach Erfolg strebend bekommt er doch jede Menge Steine in seinem Weg nach "oben" in den Weg gelegt. In der neuesten Erweiterung "The Contract" sehen wir, dass er, unter anderem mit seinem eigenen Musikstudio, seine Ziele erreicht hat. Dieser Erfolg wird mit einem kleinen aber feinen Detail in seinem Büro honoriert.

Anyone else realise that Franklin tore up the LOS SANTOS OWNS YOU pic in his bedroom and put in his office saying YOU OWN LOS SANTOS @RockstarGames pic.twitter.com/dUBWk3DyoL — Shroudedlime (@shroudedlime1) December 9, 2021

Während in Franklins altem Appartement ehemals die eher ernüchternden Worte “Los Santos Owns You” zu lesen waren, wurden sie nun ins Gegenteil verkehrt: "You Own Los Santos". Offensichtlich hat Franklin – mittlerweile von seinem Erfolg beflügelt – das alte Plakat zerschnitten und es neu angeordnet. Ein Easter Egg, das einmal mehr Rockstars Liebe zum Detail beweist.

