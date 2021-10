Phil Spencer im Shopping-Rausch

Erst im März hat Microsoft die Übernahme von Bethesda Softworks, bekannt für die "Fallout"- und die "Elder Scrolls"-Reihe, abgeschlossen und dafür insgesamt 7,5 Milliarden Dollar auf den Tisch geblättert. Damit sind inzwischen 23 Entwicklerstudios für Microsoft tätig.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal erzählt nun Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer, dass damit noch lange nicht Schluss sei. Er habe zwar keine Vorgaben, innert welcher Zeit sich Microsoft wie viele Entwicklerfirmen kaufen soll. Wenn er aber Studios finde, die sich gut mit Micorsoft ergänzen würden, werde man "absolut" zuschlagen.

Xbox chief Phil Spencer addresses the 30 million Xbox Game Pass subscriptions chatter @WSJ Tech Live. "We're sticking with our last public number, 18 million subscribers. We will announce another number at some point." https://t.co/cQ9s23eY4I pic.twitter.com/531UOBJapG