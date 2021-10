League of Legends: Arcane startet am 7. November

Riot Games gibt bekannt, dass ihre erste eigene Serie, "Arcane", am Sonntag, 07. November um 03:00 MEZ nicht nur weltweit auf Netflix verfügbar sein wird. Die Serie wird auch auf Twitch und damit für Co-Streams und Zuschauerpartys verfügbar gemacht, und feiert damit auch auf diese Weise ihre Premiere.

Der Sonntag, der Weltpremiere-Tag von "Arcane", wird für die Fans der beste Tag sein, um die erste Folge der Serie gemeinsam erleben zu können. Fans sollen weltweit zusätzlich zur ersten Folge auch das Weltpremieren-Event im Riot Hauptquartier in Los Angeles miterleben können. Das Event wurde für ein globales Publikum entworfen und wird über einen innovativen roten Teppich verfügen, auf dem Medien und Streamern mit ihren Communitys aus allen Ecken der Welt in Verbindung treten können.

Die Premiere von "Arcane" wird im Mittelpunkt einer globalen Feier für Fans der "League of Legends"-IP stehen.

Die ersten drei Akte von "Arcane", die aus jeweils drei Folgen bestehen, werden gleichzeitig in China auf Tencent Video und weltweit auf Netflix erscheinen, um sicherzustellen, dass die weltweite Spielerschaft von Riot die Show gemeinsam erleben kann.

Basierend auf der Welt von "League of Legends" taucht "Arcane" in das heikle Gleichgewicht zwischen der reichen Stadt Piltover und ihrer zwielichtigen Schattenseite Zhaun ein. Sie ist in ganz Runeterra als "Stadt des Fortschritts" bekannt und viele der brillantesten Köpfe sind in dieser Doppelstadt zu Hause. Doch die Erfindung von Hextech, einer Methode, mit der jeder Mensch magische Energie kontrollieren kann, bedroht dieses Gleichgewicht. "Arcane" beleuchtet nicht nur die Hintergrundgeschichten von "League of Legends"-Champions. Die Serie ist so konzipiert, dass sie als komplexe Welt voller moralischer Entscheidungen, tollen Animationen und spannender Geschichten für sich selbst steht.