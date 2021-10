GTA: The Trilogy: Releasetermin und neues Video

"Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" fasst drei Spiele zusammen, die ein ganzes Genre definiert haben: "Grand Theft Auto III", "Grand Theft Auto: Vice City" und "Grand Theft Auto: San Andreas" - jedes davon verbessert für eine neue Generation und zusammen erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.

"Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" wird digital ab 11. November über den PlayStation Store, den Microsoft Store auf Xbox, den Nintendo eShop und den Rockstar Games Launcher erhältlich sein und am 7. Dezember als physische Version für Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Um die klassischen Welten von Liberty City, Vice City und San Andreas auf moderne Plattformen zu bringen, führt "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" ein an "GTA V" angelehntes Steuerungsschema ein und bietet übergreifende visuelle Verbesserungen wie höhere Auflösung, verbesserte grafische Darstellung der gesamten Welt und vieles mehr, um alle drei Spiele anzupassen und zu verbessern, aber trotzdem dem ursprünglichen charakteristischen Look treu zu bleiben.

"Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" bietet weitreichend verbesserte und modernisierte Steuerung, zum Beispiel durch verbesserte Zielmechanik, aktualisierte Waffen- und Radiosender-Auswahl, aktualisierte Minikarten mit überarbeiteter Navigation und Wegpunkt-Funktionalität und mehr. Die Version für Nintendo Switch verfügt über eine an die Switch angepasste Steuerung, inklusive Kamera-Zoom und -Schwenks sowie Menüauswahl über Touchscreen und freies Zielen über die Analog-Sticks der Joy-Cons.

Zu den weiteren Verbesserungen aller drei Titel zählen das komplett überarbeitete Beleuchtungssystem, einschliesslich der Schatten- und Wettereffekte sowie der Reflexionen, überarbeitete Charakter- und Fahrzeugmodelle sowie höher aufgelöste Texturen für Gebäude, Waffen, Strassen, Innenräume und mehr. "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" verfügt auch über eine Reihe von Umgebungsverbesserungen wie neue Vegetation, glattere Oberflächen und höhere Sichtweite, um die Welt in neuer Tiefe und Klarheit darzustellen.