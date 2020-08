Remedy äussert sich zu Vanguard

Remedy hat sich im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen zu den kommenden Spielen geäußert, darunter "Vanguard".

Im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen von Remedy ging es auch um "Vanguard", ein Multiplayer-Projekt, von dem wir kaum etwas wissen. Der Remedy-CEO Tero Virtala sagte: "Das Team, das an Vanguard arbeitet - einem Projekt, das ebenfalls auf unserer eigenen Marke basiert - hat die intern spielbare Entwicklungs-Version des Spiels vorangetrieben und die Entwicklung kontinuierlich evaluiert, dazugelernt und angepasst. Einige Teile des Spiels sind sehr vielversprechend, einige Teile wurden neu gestaltet. Wir setzen diese schrittweise Vanguard-Entwicklung mit der Mission fort, langfristige dienstbasierte Mehrspieler-Erfahrungen mit dem einzigartigen Spielstil von Remedy zu kombinieren. Das Spiel wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt, und die Arbeit in der Anfangsphase wird mit einem kleinen Team fortgesetzt."

Außerdem hat Remedy zwei unangekündigte Titel für Epic Games in der Mache: "Unser drittes unangekündigtes Projekt ist gut vorangekommen. Wir haben auch ein weiteres, kleineres Projekt innerhalb desselben Franchises in der Entwicklung. Remedy hatte mehrere gute Publisher-Kandidaten für die Projekte. Wir haben uns entschieden, einen Vertrag mit Epic Games abzuschließen. Aufgrund ihrer Erfahrung als Entwickler, ihrer Erfolgsbilanz bei der Expansion in neue Bereiche des Spiele-Geschäfts und ihres Ehrgeizes, das Spiele-Publishing auf eine neue Ebene zu heben, waren sie für diese Spiele am besten geeignet. Als Publisher übernimmt Epic die Entwicklungs- und Marketing-Kosten. Sobald diese Kosten durch den Verkauf der Spiele gedeckt wurden, erhält Remedy einen Anteil von 50 Prozent an den Nettoeinnahmen. Beide Projekte basieren auf einer von Remedy geschaffenen und im Besitz von Remedy befindlichen Marke. Wir behalten in dieser Hinsicht volle kreative Freiheit und das Eigentum."