Xbox Chef will StarCraft Reihe fortsetzen

Der Xbox-Chef Phil Spencer will Gespräche über die Fortsetzung der "StarCraft"-Spiele führen. Dies geht aus einem Interview mit der Website Wired hervor. Er erwähnt zwar, dass es nicht an ihm läge, diese Entscheidung zu treffen. Nichtsdestoweniger will er die Möglichkeiten zu weiteren Titeln gemeinsam mit den betroffenen Studios nach dem Microsoft-Activision Blizzard-Deal ausloten.

So sagte Spencer übersetzt ins Deutsche:

"StarCraft war ein bahnbrechender Moment im Gaming. Aus der Perspektive des Esports, aus der Perspektive der Echtzeitstrategie auf der Konsole und einfach aus der Perspektive der Echtzeitstrategie-Erzählung im Genre. Ich freue mich darauf, mich mit den Teams von Activision und Blizzard und King zusammenzusetzen und über den Backkatalog und die Möglichkeiten zu sprechen, die wir haben könnten. Ich werde also der Frage ausweichen, ausser zu sagen, dass es nichts ist, woran ich im Moment aktiv arbeiten kann. Aber der Gedanke, darüber nachzudenken, was mit diesen Franchises passieren könnte, ist für mich als jemand, der viele Stunden mit diesen Spielen verbracht hat, ziemlich aufregend."

Das originale "StarCraft" erschien im Jahr 1998 und das Sequel "StarCraft 2: Wings Of Liberty" 2010. 2015 hat es die Standalone Erweiterung "Legacy Of The Void" gegeben, sowie eine Remastered Version des originalen "StarCrafts" im Jahr 2017.