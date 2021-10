Masterchief-Vater heuert bei EA an

Er war massgeblich verantwortlich für die Entwicklung der Figur des Masterchiefs bei der "Halo"-Reihe und damit auch für den Erfolg der ersten Xbox bei Microsoft. Nun kehrt Marcus Lehto nach einem erfolglosen Ausflug in die Indie-Szene wieder zurück ins Big Business und wird Game Director bei einem noch namenlosen EA-Studio in der Region Seattle, das sich um First-Person-Spiele kümmert.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW