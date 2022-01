Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Aktuelle Verkaufszahlen

Auch wenn "Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4", zumindest auf PS4, Xbox One und dem PC, bald schon seinen sechsten Geburtstag feiert, gibt es immer noch Neuigkeiten zu dem Prügelspiel - und in diesem Fall sogar richtig gute. Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler CyberConnect2 haben jetzt nämlich aktuelle Absatzzahlen veröffentlicht.

Demnach teilte man nun in einem Video zum neuen Jahr mit, dass von "Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4" inzwischen weltweit mehr als 8,7 Millionen Einheiten verkauft werden konnten. Die Erweiterung Road to Boruto ist dabei bereits berücksichtigt.

"Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4" wurde bei uns am 5. Februar 2016 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Portierung für Nintendos Switch foglte dann am 24. April 2020.