Ori: The Collection ist ab sofort für die Switch

Die beiden preisgekrönten Titel der "Ori"-Serie, "Ori and the Blind Forest" sowie "Ori and the Will of the Wisps" sind seit heute als "Ori: The Collection im Bundle" zum Preis von CHF 54.90 im Handel erhältlich.

"Ori: The Collection" wird von iam8bit, Moon Studios und Xbox Game Studios im Vertrieb von Skybound Games veröffentlicht und beinhaltet "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" sowie "Ori and the Will of the Wisps" erstmalig auf einem Modul für Nintendo Switch. "Ori: The Collection" enthält außerdem die preisgekrönten Soundtracks der beiden Spiele und sechs Kunstsammelkarten.

Neu in der Definitve Edition