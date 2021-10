Deus Ex als Frau spielbar

Wer gerne Deus Ex mit einer weiblichen Protagonistin erleben möchte, hat nun die Gelegenheit dazu. Eine Mod bietet nämlich das originale Cyberpunk Spiel der Reihe "Deus Ex" mit einer vollen weiblichen Vertonung. Hier ein Trailer für das Projekt:

Das Team hinter dem Projekt berichtet, dass eine weibliche Protagonistin aus dem Spiel gestrichen wurde und sie dies nachholen wollten:

Auch wenn es sich um eine Herkulesaufgabe handelt, konnten sie sich nicht mit einer halbherzigen Umsetzung zufrieden geben und gingen aufs Ganze:

"While a model swap and a vocal plugin could create a cheap facsimile, we felt this would be woefully insufficient. Immersion is a core feature of the Deus Ex experience, and a half-implemented female JC Denton would sabotage that. Either we do it right or we shouldn’t bother. This is our attempt at doing it right."