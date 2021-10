Gerüchteküche um Metal Gear Solid 3 brodelt

Zu Beginn des Monats ist aus einem Interview hervorgegangen, dass Konami an mehreren Remakes und Neuauflagen zu bekannten Franchises arbeitet. Konkret sollten nach einer längeren stiillen Periode Projekte zu Metal Gear Solid, Castlevania und Silent Hill bekannt gegeben werden. Um Metal Gear Solid 3 ranken sich nun neue Gerüchte: Das AAA-Remake soll schon seit 2018 in Arbeit sein:

So Virtuos Studios Working on Remake According to this LinkedIn Profile, Probably Metal Gear Solid 3... Previously It's been reported by @AndyPlaytonic.

- AAA Action Adventure Remake

- Looks like Ground up Remake

- 4k For Certain Platform@bogorad222 pic.twitter.com/HpAUk0PgkT