Capcom feiert 20 Jahre Ace Attorney

Capcom feiert das zwanzigjährige Jubiläum von Ace Attorney. Am 12. Oktober 2001 erschien mit "Phoenix Wright" der erste Titel der Serie für den Game Boy Advance in Japan. Bis Ace Attorney im Westen grössere Aufmerksamkeit erhielt, sollten noch ein paar Jahre vergehen. Heute erfreut sich die Serie hierzulande grosser Beliebtheit: Der Release von "The Great Ace Attorney Chronicles" zeigt, dass das zwanzig Jahre alte Franchise lebt.

Today is the 20th anniversary of Ace Attorney in Japan, one of Capcom's most memorable series. Over the last two decades it has popularized its genre and become a staple on every Nintendo handheld since the GBA. pic.twitter.com/4NAZjtpdAH