Play! PokÃ©mon Premier - Events

The Pokémon Company International hat heute mitgeteilt, dass die mit Spannung erwarteten Play! Pokémon Regional- und Internationalmeisterschaften in Europa und Nordamerika wieder aufgenommen werden. Die ersten Events sind für März 2022 vorgesehen. Die Play! Pokémon-Meisterschaftsserie der Saison 2022 führt zu den Pokémon-Weltmeisterschaften, die im August 2022 in London stattfinden sollen und vier verschiedene Pokémon-Produkte enthält: das Pokémon-Sammelkartenspiel, Pokémon-Videospiele, "Pokémon Tekken DX" und zum ersten Mal "Pokémon GO" in Zusammenarbeit

Europäische Pokémon-Internationalmeisterschaften 2022

22.–24. April 2022

Messe Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland

Nordamerikanische Pokémon-Internationalmeisterschaften 2022

24.–26. Juni 2022

Greater Columbus Convention Center, Columbus, Ohio, USA

Play! Pokémon Regionalmeisterschaften und Spezialevents finden 2022 ebenfalls in Europa und Nordamerika an den folgenden Daten und Orten wieder statt:

Europa

26.–27. März 2022: Liverpool, Vereinigtes Königreich

7.–8. Mai 2022: Bilbao, Spanien (Spezialevent)

4.–5. Juni 2022: Mailand, Italien (Spezialevent)

Nordamerika

18.–20. März 2022: Salt Lake City, Utah, USA

25.–27. März 2022: Orlando, Florida, USA

6.–8. Mai 2022: Indianapolis, Indiana, USA

20.–22. Mai 2022: Secaucus, New Jersey, USA

27.–29. Mai 2022: Vancouver, British Columbia, Kanada

17.–19. Juni 2022: Milwaukee, Wisconsin, USA

Zusätzliche Regionalmeisterschaften und Spezialevents können später noch bekannt gegeben werden.

Pokémon GO-Wettkämpfe werden in den Senioren- und Meister-Altersklassen im Superliga-Format ausgetragen. Bei Pokémon GO-Wettbewerben können Spieler auf den höheren Rängen Preisgelder verdienen und die Top-Spieler erhalten eine Einladung zu den Pokémon-Weltmeisterschaften im August 2022 in London.

Die Gesundheit und Sicherheit der Communitys bei wettbewerbsorientierten Spielen sind auch weiterhin die wichtigsten Aspekte der Wiederaufnahme von Play! Pokémon-Events in Person. Die Situation wird kontinuierlich im Auge behalten und der Zeitpunkt für die Wiederaufnahme von Play! Pokémon-Events in Person wird durch die Gesundheitsmandate, Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Regierungsbehörden bestimmt. Sobald Präsenz-Events wieder beginnen, müssen alle Teilnehmer, Partner, Mitarbeiter und Zuschauer die COVID-19-Richtlinien von The Pokémon Company International einhalten, um die Gesundheit und Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten. Weitere Informationen zu diesen Richtlinien gibt es hier.

Änderungen vorbehalten.