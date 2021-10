Pikachu und Evoli verbÃ¼nden sich

Zum ersten Mal werden während der Macy‘s Thanksgiving Day Parade® zwei Pokémon durch die Lüfte der Straßen von Manhatten schweben. The Pokémon Company International und Macy‘s Inc. haben bekannt gegeben, dass Pikachu mit dem neuen Ballon-Design, das heute enthüllt wurde, einen Partner in Evoli finden wird. Die zwei Pokémon werden auf einem riesigen, durch einen Pokéball inspirierten, Schlitten präsentiert und in Winterkleidung auftreten. Sie werden sich den Weg hoch über der Paraderoute bahnen, um für Fans und Familien die Weihnachtszeit einzuläuten.

„Pikachu und Evoli sind die perfekten Botschafter, um den Spaß und die Freude von Pokémon mit diesem neuen Ballon während des 25-jährigen Jubiläums der Marke zu repräsentieren. Pikachu bleibt weiterhin eine Ikone der Marke und dessen Auftritt in der Macy‘s Parade hat Fans und Familien für Jahrzehnte erfreut. Die Einführung von Evoli, bekannt für seine einzigartigen Entwicklungsfähigkeiten, stellt Pikachu den perfekten Pokémon-Freund an seine Seite, um die Marke zu repräsentieren, während wir der Zukunft und all den aufregenden Abenteuern, die auf uns warten, entgegen blicken.“

Colin Palmer, Vice President of Marketing für The Pokémon Company International

Pokémon erschien im Jahr 2001 zum ersten Mal in der Macy‘s Thanksgiving Parade und drei Versionen eines Pikachu-Ballons wurden bis dato vorgeführt. Die Einführung von Evoli bringt uns den vierten Pokémon-Ballon und führt zum ersten Mal ein anderes Pokémon des weltweiten Unterhaltungsfranchise an der Seite des ikonischen Elektro-Pokémon ein. Evoli ist ein Pokémon vom Typ Normal, das imstande ist, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen, was ihm ermöglicht, sich in eine größere Anzahl an Variationen zu entwickeln als jedes andere Pokémon. Evoli war eines der ersten 151 Pokémon, die entdeckt wurden, als die Marke 1996 gelauncht wurde. Es hat sich zu einem der bekanntesten Pokémon des Franchise entwickelt.

„Der Pokémon-Ballon ist zu einem der Hauptbestandteile der Macy‘s Thanksgiving Day Parade geworden, auf den Fans und Familien sich jedes Jahr freuen. Während Pikachu sich darauf vorbereitet, die Paraderoute für das 21. Jahr in Folge zu erhellen, möchten wir Evoli zur Macy‘s Parade willkommen heißen. Wir freuen uns darauf, dass beide zusammen die Zuschauer noch viele Jahre lang begeistern werden.“

Jordan Dabby, Producer der Macy‘s Thanksgivings Day Parade

Der neue Ballon ist ein weiterer feierlicher Moment für Pokémon zum 25-jährigen Jubiläum. The Pokémon Company International hat diese massive Jubiläums-Kampagne bei der Macy‘s Thanksgiving Day Parade 2020 mit einer Gruppe tanzender Pikachu und Pokémon-Trainer bekannt gegeben und das Logo der Initiative enthüllt, was Fans signalisierte, dass zur Feier von 25 Jahren Pokémon im Jahr 2021 große Pläne geschmiedet wurden. Seitdem wurden Aktivierungen wie P25 Music und neue Angebote in den Pokémon-Videospielen, im Pokémon-Sammelkartenspiel, Zeichentrick, Merchandise und mehr Millionen von Fans der Marke auf der ganzen Welt vorgestellt.