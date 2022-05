Video zum gecancelten Half Life Spin-Off erschienen

"Ravenholm" wäre der Titel für ein "Half-Life"-Spiel von "Deathloop" und "Dishonored"-Entwicklerstudio Arkane. Dieses wurde allerdings vor über 10 Jahren gestrichen. Vor Kurzem hat der YouTube-Kanal Noclip rund eine Stunde Gameplay aus dem niemals das Tageslicht erblickenden Projekt geteilt:

Das Video gibt einen seltenen Einblick in das Franchise, zu dem Fans bereits seit vielen jahren auf einen dritten Teil hoffen. Es beginnt damit, dass die Hauptperson in einem verlassenen Krankenhaus aufwacht. In der Rolle von Lieutenant Shepard steckend, wäre man zu Beginn von Pater Grigori geleitet worden, welcher bereits eine Rolle in "Half-Life 2" spielte. Anschliessend stünde man einer Gruppe von Zombies gegenüber.

Danny O’Dwyer von Noclip erklärt zu Beginn, dass es sich dabei um ein unfertiges Projekt handelt und das fertige Produkt besser ausgesehen hätte. Die Bilder stammen aus den Arbeiten zu einer Dokumentation des Kanals über Arkane, welche auch "Half-Life: Ravenholm" thematisierte.