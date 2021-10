Kingdom Hearts Team noch unentschlossen über Switch Port

Der an den Kingdom Hearts Spielen arbeitende Ichiro Hazama hat in einem Interview über Entscheidungen seines Teams zu der Nintendo Switch geplaudert. Der aktuelle Stand ist, dass man noch unentschloßen über eine Portierung sei und es erstmal nur eine Cloud Version geben wird.

In dem Interview mit Nintendo Life sagte Hazama, dass Direktor Tetsuya Nomura die Nachfrage nach Ausgaben für den Handheld erkannt habe dies das Team zur Debatte angestoßen hat:

"For some time, our director Tetsuya Nomura had expressed his desire to deliver the Kingdom Hearts series to Nintendo Switch players, him having seen and heard the demand, and so a great deal of consideration went into this internally."

Die Kingdom Hearts Spiele auf die Switch zu bringen war eine Herausforderung, welche man in Form einer Cloud-Version angegangen ist.

"Bringing these titles to Nintendo Switch proved to be quite difficult for various reasons, including the storage capacity of the hardware, but we're excited that we were able to make it happen for the first time ever by utilizing the Cloud service."

Auf die Frage, ob es denn auch einen vollständigen Port der Spiele für die Nintendo Switch geben wird, antwortete er, dies sei noch nicht entschieden.